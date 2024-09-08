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Новости 20:17

В Петербурге завершились трехдневные выборы

фото ЗакС политика В Петербурге завершились трехдневные выборы

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о завершении голосования на муниципальных и губернаторских выборах и довыборах в Законодательное собрание города, об этом 8 сентября он сообщил в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Беглов поблагодарил членов избирательных комиссии, наблюдателей, общественников, правоохранителей и многих других. Он отметил, что в организации выборов поучаствовали более 30 тысяч человек.

В конце он поблагодарил петербуржцев, которые выразили свою гражданскую позицию и проголосовали.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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