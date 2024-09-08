Члена УИК № 131 не пустили на подсчет голосов

На подсчет голосов избирателей в УИК № 131 не смогла попасть член комиссии Анна Сабурова, пишет "Фонтанка".

Ранее Сабурова заподозрила нарушения при проведении надомного голосования. По ее словам, в списки избирателей, проголосовавших вне помещения участка, данные были внесены с задержкой. Также Сабурова утверждает, что двое ее знакомых не голосовали на дому, хотя их имена есть в соответствующем перечне.

Коллегам по УИК активность Сабуровой не понравилась: они составили "акт о нарушении общественного порядка", в котором указали, что Сабурова якобы мешала работе, вела подсчет голосов до закрытия участка и фотографировала списки избирателей. На основании этого акта женщину отстранили от подсчета. Сабурова же считает, что этот документ не имеет такой силы и ее как члена комиссии может отстранить только суд. Сообщается также, что с подсчета в этой УИК также вывели аккредитованного корреспондента "Фонтанки".

После закрытия участков нервные настроения царят не только в УИК № 131. Наблюдатели кандидатов, поддержанных "Справедливой Россией - За правду", жалуются, что выделенные им места не позволяют хорошо просматривать подсчет голосов. Кроме того, они сообщают о том, что на участках появились недружелюбные мужчины спортивного телосложения, загораживающие им обзор. С УИК № 2213 в канале партии выложили видео, на котором спортивный мужчина силой выталкивает за пределы участка молодого человека.

фото ЗАКС.Ру