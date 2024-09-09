Петербург не отпускает летнее тепло 9 сентября

В Петербурге погода все еще остается крайне теплой для осени, об этом 9 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием периферии уже довольно далёкого антициклона.. Из-за этого в городе сохранится сухая и солнечная погода с высокой не по сезону температурой.

Воздух прогреется до +24…+26 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 10 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +27 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру