Андрей Чибис одерживает победу на выборах губернатора Мурманской области

В Мурманской области на выборах главы региона одерживает победу действующий губернатор Андрей Чибис, об этом 9 сентября свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ).

По данным ЦИК, по итогам обработки 100% протоколов, Андрей Чибис набрал 73,99% голосов избирателей. В выборах губернатора региона Чибис участвовал от партии "Единая Россия".

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Юрий Ваталин, а за ним расположился кандидат от ЛДПР, депутат Мурманской областной думы Станислав Гонтарь.

Явка на выборах в Мурманской области превысила 41%. Голосование проводили два дня – 7 и 8 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру