После обработки 98% протоколов Беглов набрал 59% на выборах губернатора

Действующий губернатор Александр Беглов лидирует на выборах в Петербурге. По итогам обработки 98,35% протоколов у него 59,34% голосов избирателей, об этом 9 сентября свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

На втором месте кандидат ЛДПР, депутат Законодательного собрания Максим Яковлев с 18,74%. Третье место осталось за кандидатом "Зеленых" Павлом Брагиным – 11,79%. Четверку замыкает представитель "Коммунистов России" Сергей Малинкович – за него проголосовали 8,02% избирателей.

Выборы губернатора, муниципальных депутатов и довыборы в Заксобрание в Петербурге проходили с 6 по 8 сентября.

Фото: скриншот онлайн-табло ЦИК РФ