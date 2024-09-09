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Новости 12:47

В День перенесения мощей Александра Невского введут ограничения для транспорта

фото ЗакС политика В День перенесения мощей Александра Невского введут ограничения для транспорта

В Петербурге введут ограничения на движение транспорта в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ограничения введут в среду и четверг, 11 и 12 сентября. Сначала остановку запретят на площади Александра Невского и Невском проспекте. Также будет сужена проезжая часть до моста Александра Невского.

В четверг, 12 сентября, движение будет полностью запрещено на Казанской площади, Казанской улице, переулке Сергея Тюленина. набережной реки Мойки, площади Александра Невского и Невском проспекте.

В комитете по транспорту Петербурга уточнили, что также будет изменено движение общественного наземного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру


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