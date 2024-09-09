Александр Беглов предварительно победил на выборах губернатора Петербурга

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов губернатора в Петербурге после проверки 100% протоколов, об этом 9 сентября информация появилась на сайте ЦИК.

С результатом 59,8% голосов на выборах губернатора Петербурга побеждает Александр Беглов.

На втором месте расположился кандидат от ЛДПР и депутат Законодательного собрания Максим Яковлев, который набрал 18,34%. Третье место занял кандидат от "Зеленых" Павел Брагин, который смог набрать 11,79%. Четвертым стал представитель "Коммунистов России" Сергей Малинкович – за него свой голос отдали 8,06% избирателей.

Напомним, что в Петербурге голосование шло с 6 по 8 сентября. Также проходили выборы муниципальных депутатов и довыборы в Заксобрание.

Фото: скриншот онлайн-табло ЦИК РФ