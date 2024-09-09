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Новости 13:16

Александр Беглов предварительно победил на выборах губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Александр Беглов предварительно победил на выборах губернатора Петербурга

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов губернатора в Петербурге после проверки 100% протоколов, об этом 9 сентября информация появилась на сайте ЦИК.

С результатом 59,8% голосов на выборах губернатора Петербурга побеждает Александр Беглов.

На втором месте расположился кандидат от ЛДПР и депутат Законодательного собрания Максим Яковлев, который набрал 18,34%. Третье место занял кандидат от "Зеленых" Павел Брагин, который смог набрать 11,79%. Четвертым стал представитель "Коммунистов России" Сергей Малинкович – за него свой голос отдали 8,06% избирателей. 

Напомним, что в Петербурге голосование шло с 6 по 8 сентября. Также проходили выборы муниципальных депутатов и довыборы в Заксобрание.

Фото: скриншот онлайн-табло ЦИК РФ


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Брагин Павел Николаевич 
Малинкович Сергей Александрович 
Яковлев Максим Эдуардович 




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