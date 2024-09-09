Во Фрунзенском районе члену ТИКа плеснули в лицо кипяток

В здании администрации Фрунзенского района Петербурга члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Александру Клюкову плеснули жидкостью в лицо, об этом 9 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в пять часов утра в понедельник, 9 сентября. По словам пострадавшего, в лицо ему плеснули кипяток, а сделал это якобы глава МО "Георгиевское" Виталий Жолдасов. На видеозаписи видно, как действительно к Клюкову подошел мужчина и плеснул жидкость из стаканчика, который взял у стоявшего рядом человека.

Сейчас Клюков находится в больнице. По его словам, ему диагностировали ожог лица, руки и груди, но степень пока что неизвестна. По мнению пострадавшего, это случилось из-за того, что, пока он работал на УИКе №2144, он помогал независимым членам участковых избирательных комиссий.

Фото: ЗАКС.Ру