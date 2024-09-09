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Муниципал 14:34

"Единая Россия" получила 1310 муниципальных мандатов в Петербурге

фото ЗакС политика "Единая Россия" получила 1310 муниципальных мандатов в Петербурге

Согласно предварительным итогам муниципальных выборов в Петербурге, большинство мест в муниципальных советах получили представители "Единой России". Им досталось 1310 мандатов. Всего вакантными были 1576 мест в 110 МО. Общая явка на муниципальных выборах составила 31,73%. 

На втором месте по числу мандатов оказалась ЛДПР - 68 мандатов. На третьем - "Новые люди". От них смогли избраться 36 человек. "Справедливая Россия - За правду" будет представлена 12 депутатами. У КПРФ муниципальными депутатами смогли стать только 10 человек. У "Коммунистов России" семь мандтов. Партия "Зеленые" получила два места - одно из них досталось кандидату в губернаторы Павлу Брагину. "Партия пенсионеров" и "Общенародный союз" получили по одному мандату. Самовыдвиженцы на этих выборах получили 129 мандатов. 

Так, в городе не осталось депутатов от партии "Яблоко" - их не допустили до участия в выборах из-за якобы имеющихся проблем в документах. Также ни одной из партий, кроме "Единой России", не удалось подготовиться к прохождению муниципального фильтра. Для выдвижения кандидата на пост губернатора необходимо получить поддержку 155 муниципальных депутатов из 84 МО. 

С 6 по 8 сентября в Северной столице состоялись выборы трех уровней: губернатора, довыборы в Заксобрание и местные выборы. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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