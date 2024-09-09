Комтранс займется строительством многоуровневых парковок в Петербурге

В Петербурге начнут капитально строить крытые многоуровневые стоянки для автомобилей, об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Этим вопросом займется как раз комтранс, ранее ни одного ведомство не занималось централизовано этим вопросом.

В ведомстве отметили, что строительство паркингов комитет будет осуществлять начиная от архитектурно-строительного проектирования и строительства и заканчивая обеспечением функционирования.

По мнению специалистов из комтранса, вопрос с парковками особенно актуален в районах новостроек. Именно многоуровневые парковки должны будут решить проблему с пространством на ограниченной территории.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга