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Новости 14:54

Комтранс займется строительством многоуровневых парковок в Петербурге

фото ЗакС политика Комтранс займется строительством многоуровневых парковок в Петербурге

В Петербурге начнут капитально строить крытые многоуровневые стоянки для автомобилей, об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Этим вопросом займется как раз комтранс, ранее ни одного ведомство не занималось централизовано этим вопросом.

В ведомстве отметили, что строительство паркингов комитет будет осуществлять начиная от архитектурно-строительного проектирования и строительства и заканчивая обеспечением функционирования.

По мнению специалистов из комтранса, вопрос с парковками особенно актуален в районах новостроек. Именно многоуровневые парковки должны будут решить проблему с пространством на ограниченной территории.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга


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