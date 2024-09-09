Ранков не проходит в МО "Смольнинское"

Глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков не проходит в новый созыв муниципалитета, следует из предварительных данных на ГАС "Выборы". Днем 9 сентября на сайте избиркома появились отметки об избранных муниципалах.

Так, в совет проходят 16 единороссов: Анна Алексеева, Юрий Булаткин, Елена Васильева, Константин Деше, Алексей Захаров, Ирина Ковалева, Елена Мамедова, Ксения Невмержицкая, Тимур Овчинников, Андрей Романов, Николай Селезнев, Людмила Смирнова, Антон Тихомиров, Павел Трухин, Сергей Фирсанов и Юлия Юделевич.

Также отметка "избр." появилась напротив имен представителей ЛДПР, "Коммунистов России" и "Новых людей": Надежды Демиденко, Владимира Баранова и Майи Кузнецовой соответственно. Проходит в совет также самовыдвиженец, блогер Павел Смоляк.

На сайте ТИК №30 решение о подведении итогов голосования в "Смольнинском" пока не опубликовано. В анонсах комиссии указано, что результаты голосования члены ТИК подводили утром 9 сентября.

Ни один представитель прошлого созыва МО "Смольнинское" в этих выборах принимать участие не мог, так как совет был распущен Законодательным собранием. Бывшего главу муниципалитета Григория Ранкова ограничения не коснулись, так как в прошлом созыве он избран не был. Главой он оставался из-за того, что депутаты так и не смогли выбрать руководителя совета из-за конфликта внутри муниципалитета.

фото ЗАКС.Ру