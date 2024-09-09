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Муниципал 17:25

Семь депутатов МО "Ланское" переизбрались в совет

фото ЗакС политика Семь депутатов МО "Ланское" переизбрались в совет

Совет депутатов МО "Ланское" по итогам прошедших выборов обновился более чем наполовину. Из представителей прошлого созыва избрались только семь человек. Решения об итогах голосования опубликованы на сайте ТИК № 9. 

При этом партийного разнообразия в муниципалитете, как и в прошлом созыве, нет. Заседать в "Ланском" снова будут только представители "Единой России". 

Переизбраться удалось главе МО Артему Дорожкову, а также депутатам Ивану Безверхому, Антону Капралову, Анастасии Ковшениной, Екатерине Морачевской, Юрию Омельяновичу и Рауфу Ширалиеву. Остальные 13 избранных единороссов — в совете новички. 

 

фото ЗАКС.Ру


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