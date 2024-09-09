Семь депутатов МО "Ланское" переизбрались в совет

Совет депутатов МО "Ланское" по итогам прошедших выборов обновился более чем наполовину. Из представителей прошлого созыва избрались только семь человек. Решения об итогах голосования опубликованы на сайте ТИК № 9.

При этом партийного разнообразия в муниципалитете, как и в прошлом созыве, нет. Заседать в "Ланском" снова будут только представители "Единой России".

Переизбраться удалось главе МО Артему Дорожкову, а также депутатам Ивану Безверхому, Антону Капралову, Анастасии Ковшениной, Екатерине Морачевской, Юрию Омельяновичу и Рауфу Ширалиеву. Остальные 13 избранных единороссов — в совете новички.

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