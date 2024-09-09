В Госдуме предложили квотировать патриотизм в социальной рекламе

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о квотировании тем здорового образа жизни и патриотизма в социальной рекламе, передает 9 сентября "Интерфакс". Авторами инициативы выступили фракция "Единая Россия" вкупе с группой депутатов от "Новых людей".

Согласно закону "О рекламе", рекламодатели обязаны заключать договоры на распространение не менее 5% от их годового объема работ на распространение социальной рекламы. По мнению авторов проекта, не менее одной пятой части социальной рекламы следует посвящать пропаганде физкультуры и любви к Родине.

"Не менее 20% распространяемой таким образом социальной рекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и (или) занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан", — передает текст законопроекта "Интерфакс".

Фото: ЗАКС.Ру