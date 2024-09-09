В "Малую Охту" проходят пятеро самовыдвиженцев

В муниципальный совет МО "Малая Охта", по предварительным данным ГАС "Выборы", проходят пятеро самовыдвиженцев. Среди них депутат прошлого созыва Павел Журавлев.

Решение ТИК №44 о подведении итогов голосования в "Малой Охте" на данный момент не опубликовано, но на сайте избирательной комиссии уже расставлены пометки об избрании 20 депутатов нового созыва.

Среди них оказалось 19 представителей партии "Единая Россия" и кандидатка ЛДПР Екатерина Михайлова. Также в совет проходят пятеро выдвиженцев, у которых не было партийной поддержки. Согласно данным ГАС "Выборы" победу удалось одержать депутату прошлого созыва Павлу Журавлеву и его соратникам Марии Власовой, Таисии Черепановой и Наталье Дадаевой. Кроме того, депутатом может стать самовыдвиженец Александр Лоза.

Из прошлого созыва в новом будут лишь шестеро: Журавлев, Елена Алексеева, Виктория Коганкова, Денис Корсаков, Майя Кунц, Сергей Соболев.

фото ЗАКС.Ру