Беглов заявил об увеличении на треть количества водных маршрутов за пять лет

Количество водных маршрутов в Петербурге увеличилось почти на треть за последние пять лет, заявил 9 сентября губернатор Александр Беглов. Он также отметил, что власти города договорились об обустройстве электрических зарядных станций для судов на городских причалах.

— За последние пять лет количество водных маршрутов в Северной столице увеличилось на 30 %. Пассажиропоток вырос почти в два раза. В эту пору петербуржцев и гостей [города] по рекам и каналам катает в полтора раза больше судов, чем год назад, — сообщил Беглов в эфире "Радио России".

Градоначальник заявил о важности изменений, направленных на повышение экологичности водного транспорта. По его словам, часть флота переводится на газомоторное топливо, ради чего оборудуются газовые заправки на воде. Кроме того, прорабатывается вопрос создания электрических зарядок на городских причалах для судов, работающих от аккумуляторов.

Фото: ЗАКС.Ру