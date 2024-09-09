Сын экс-спикера Госдумы Дмитрий Грызлов не проходит в муниципальный совет Кронштадта

Кандидат партии "Единая Россия", сын посла России в Белоруссии и экс-спикера Госдумы Дмитрий Грызлов занимает лишь шестое место в своем округе, согласно предварительным данным об итогах выборов на сайте Горизбиркома.

Официального решения ТИК №15 о подведении результатов голосования на данный момент не опубликовано, но в ГАС "Выборы" напротив имен 10 кандидатов уже проставлены отметки об избрании. Так, в совет Кронштадта проходят 8 представителей "Единой России", среди которых глава МО Наталия Чашина и депутаты прошлого созыва Владимир Горохов, Юрий Данчук, Ирина Купавых, Елена Сапронова, Александр Шлюс.

Еще двое кандидатов с пометкой об избрании - самовыдвиженцы Александр Свойкин и Руслан Тур. Последний является директором районного жилищного агентства, а Свойкин занимает должность руководителя клубного объединения "Споемте, друзья" в местном Дворце культуры.

Дмитрий Грызлов, по представленным на сайте данным, занял в своем округе шестое место.

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