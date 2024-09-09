Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 20:03

Вавилиной не удалось одержать победу в МО "Гавань"

фото ЗакС политика Вавилиной не удалось одержать победу в МО "Гавань"

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина, по данным о предварительных итогах голосования на ГАС "Выборы", не проходит в новый созыв совета. В своем округе, где должно быть четыре депутата, она заняла пятое место.

При этом на нескольких УИК Вавилина одерживала победу: на участках №137, №140 и №143. Но этого не хватило, чтобы занять проходное место. 

По данным ГАС "Выборы", депутатами "Гавани" станут  12 представителей партии "Единая Россия": Александр Григорьев, Оксана Елсукова, Александр Кузнецов, Владимир Менес, Диана Лихачева, Лариса Панина, Юлия Полозова, Василий Семенов, Иван Соколов, Елена Фомина, Иван Червоткин и Иван Яковлев.  Из них в предыдущем созыве депутатами были только Александр Григорьев и Юлия Полозова.  

На сайте ТИК №32, отвечающего за выборы в "Гавани" решение о подведении итогов голосования еще не опубликовано. 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Гавань




Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама