Вавилиной не удалось одержать победу в МО "Гавань"

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина, по данным о предварительных итогах голосования на ГАС "Выборы", не проходит в новый созыв совета. В своем округе, где должно быть четыре депутата, она заняла пятое место.

При этом на нескольких УИК Вавилина одерживала победу: на участках №137, №140 и №143. Но этого не хватило, чтобы занять проходное место.

По данным ГАС "Выборы", депутатами "Гавани" станут 12 представителей партии "Единая Россия": Александр Григорьев, Оксана Елсукова, Александр Кузнецов, Владимир Менес, Диана Лихачева, Лариса Панина, Юлия Полозова, Василий Семенов, Иван Соколов, Елена Фомина, Иван Червоткин и Иван Яковлев. Из них в предыдущем созыве депутатами были только Александр Григорьев и Юлия Полозова.

На сайте ТИК №32, отвечающего за выборы в "Гавани" решение о подведении итогов голосования еще не опубликовано.

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