Партийные итоги муниципальных выборов

В Петербурге определились с новыми депутатами муниципальных советов. По итогам трехдневного голосования большинство мандатов досталось представителям "Единой России". В десять раз меньше мандатов досталось самовыдвиженцам. Из остальных партий ни одной не удалось избрать даже сотню депутатов. Подробнее о политическом разнообразии в муниципалитетах - в материале ЗАКС.Ру.

"Единая Россия"

"Единая Россия", как и на выборах губернатора и выборах в Заксобрание, показала самый высокий результат. Ей досталось 1310 мандатов в местных советах. Всего во время выборов разыгрывали 1576 мест. ЕР получила более 83% мандатов. Такой результат стал возможен при явке 31,73% на муниципальных выборах.

ЛДПР

На втором месте по числу мандатов оказалась ЛДПР - 68. Это в два раза больше, чем на выборах 2019 года. Теперь у них есть представители в 55 муниципалитетах. Для партии выборы и подготовка к ним прошла довольно спокойно. В отличии от других объединений, они практически не столкнулись с отказами в регистрации.

"Новые люди"

Дебют молодой партии "Новые люди" на муниципальных выборах в Петербурге принес 36 мандатов. Едва ли этого хватит, чтобы через пять лет заявить своего кандидата на пост высшего должностного лица города. Именно этой целью в партии объясняли свое решение не принимать участие в губернаторских выборах-2024 и сконцентрироваться на муниципальной кампании. Напомним, для участия в губернаторских выборах кандидат должен заручиться поддержкой 155 мундепов из 84 округов в рамках "муниципального фильтра".

"Справедливая Россия - За правду"

Дюжина мундепов будет представлять в местных советах партию "Справедливая Россия - За правду". Эта партия активней всех следила за ходом трехдневного голосования и определенно не осталась ею довольна. О претензиях к выборам в Петербурге высказалось даже федеральное руководство партии, в частности, ее лидер Сергей Миронов. Он описал состоявшиеся выборы как "позорище".

Несмотря на заметную потерю в численности (в 2019 году от них избралось больше ста человек), у справедливороссов все еще остался один подконтрольный муниципалитет - МО "Автово". Это единственный округ в городе, где не проводились выборы. Они запланированы на 2026 год.

КПРФ

Самый низкий результат среди парламентских партий на этих выборах (от "Яблока" не допустили ни одного кандидата) показала КПРФ. Всего десять мандатов в девяти муниципальных образованиях. Коммунисты с самой даты назначения выборов столкнулись с множеством трудностей. Практически половину выдвинутых кандидатов отказались регистрировать из-за неких проблем при проведении партийных мероприятий. Отметим, часть кандидатов была зарегистрирована с тем же набором документов.

"У нас нет оснований считать, что этот результат отображает реальные настроения общества. Наши кандидаты общались с населением и знают, каков реальный рейтинг у "партии власти" и у коммунистов. Раз власти пришлось прибегать к различным ухищрениям, значит, она боится оппозицию, и в первую очередь КПРФ", - заявили в партии по итогам выборов.

Малые партии

На фоне парламентских партий относительно неплохо выступили представители объединений, не представленных в Законодательном собрании Петербурга. Так, "Коммунисты России", которые также были представлены на губернаторских выборах, смогли продвинуть в местные советы семь человек - всего от партии баллотировалось 11 человек.

Глава петербургской ячейки "Зеленых" Павел Брагин получил мандат депутата в МО "Ульянка", где и провел предыдущие пять лет. Всего избраться от экологической партии удалось двоим.

Партиям "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Российский общенародный союз" удалось получить по одному мандату.

Еще одним итогом этих выборов стало полное отсутствие представителей партии "Яблоко" в петербургских муниципалитетах. В ходе подготовки к выборам всем "яблочникам" отказали в регистрации. Всего от партии шло около 80 человек. Все получили отказы в регистрации из-за неких проблем с проведением партийный собраний.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру