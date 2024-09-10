В Петербурге обещают до +27 градусов 10 сентября

В Петербурге все еще ожидается солнечная погода без дождей и похолодания, об этом 10 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием западная периферия обширного антициклона. Из-за этого в городе сохранится сухая и солнечная погода с высокой не по сезону температурой.

Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 11 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха чуть понизится до +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру