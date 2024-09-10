Трамваи не смогли курсировать по Васильевскому из-за исчезновения куска рельса

На Васильевском острове в Петербурге было ограничено движение трамваев из-за пропавшего куска рельса, об этом 10 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

Маршрут изменился у трамваев №40 и №6. Проблема возникла на Кадетской линии у набережной Макарова. Из-за рельса трамваи следуют домой.

В обратном направлении трамваи ходят от улицы Кораблестроителей до 19 линии В.О.

По словам очевидцев, трамваи не ехали их-за отсутствия куска рельса. Кто-то из петербуржце утверждает, что кусок лежал прямо рядом на проезжей части на Кадетской линии.

Фото: ЗАКС.Ру