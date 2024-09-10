Родители депутата ЗакСа Чебыкина стали жертвами телефонных мошенников

Родители депутата Законодательного собрания Петербурга Константина Чебыкина ("Единая Россия") потеряли более миллиона рублей из-за телефонных мошенников, об этом 10 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на парламентария.

В понедельник, 9 сентября, в полицию обратился 78-летний житель Васильевского острова. Он рассказал, что у него похитили более миллиона рублей. Как оказалось, заявителем является отец Константина Чебыкина.

По словам самого депутата, сначала отцу позвонили якобы из поликлиники, потом якобы из Росфинмониторинга и других структур. Также мошенники присылали смс.

По итогу под руководством мошенников мужчина установил приложение для удаленного доступа к телефону. Злоумышленникам таким образом удалось похитить деньги не только отца Чебыкина, но и матери.

Фото: ЗАКС.Ру