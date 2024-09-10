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Новости 11:47

Родители депутата ЗакСа Чебыкина стали жертвами телефонных мошенников

фото ЗакС политика Родители депутата ЗакСа Чебыкина стали жертвами телефонных мошенников

Родители депутата Законодательного собрания Петербурга Константина Чебыкина ("Единая Россия") потеряли более миллиона рублей из-за телефонных мошенников, об этом 10 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на парламентария.

В понедельник, 9 сентября, в полицию обратился 78-летний житель Васильевского острова. Он рассказал, что у него похитили более миллиона рублей. Как оказалось, заявителем является отец Константина Чебыкина.

По словам самого депутата, сначала отцу позвонили якобы из поликлиники, потом якобы из Росфинмониторинга и других структур. Также мошенники присылали смс.

По итогу под руководством мошенников мужчина установил приложение для удаленного доступа к телефону. Злоумышленникам таким образом удалось похитить деньги не только отца Чебыкина, но и матери.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Чебыкин Константин Александрович 




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