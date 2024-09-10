Начальника отдела полиции Фрунзенского района подозревают в получении взятки

В Петербурге по подозрению в получении взятки задержали начальника 14-го отдела полиции УМВД по Фрунзенскому району, об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следователей, в декабре 2023 года задержанный принял от уроженки Узбекистана 30 тысяч рублей в кабинете отдела на Купчинской улице. С помощью взятки женщина пыталась избежать ответственности за фиктивную регистрацию.

В отношении женщины также было возбуждено уголовное дело о даче взятки, а избежать ответственности за фиктивную регистрацию ей так и не удалось.

Сейчас правоохранителю уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру