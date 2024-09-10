В Смольном согласовали проект гостиницы на месте бывшего хлебозавода "Навигатор"

В Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурный облик гостиницы, которая появится на территории бывшего завода "Навигатор", об этом 10 сентября пишет MR7.ru со ссылкой на документ на сайте ведомства.

Возвести гостиницу на улице Красного Курсанта планирует "Группа ЛСР". Проект здания разработала студия ООО "Интерколумниум" архитектора Евгения Подгорнова.

При этом петербургские градозащитники против новой постройки, так как для строительства нужно будет снесли советское здание фабрики-кухни Петроградского района Ленинграда.

Сам участок "Группа ЛСР" приобрела еще в 2020 году на торгах за 720 млн рублей.

Фото: документ КГА