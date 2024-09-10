ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:47

Комика Гаврилова арестовали на 13 суток из-за шуток про граждан России

фото ЗакС политика Комика Гаврилова арестовали на 13 суток из-за шуток про граждан России

Нижегородский районный суд арестовал на 13 суток стендап-комика Диму Гаврилова по статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ), об этом 10 сентября пишут в Telegram-канале "Осторожно, новости!".

К новости в канале было закреплено видео с Гавриловым, на котором он извиняется за оскорбительные шутки про граждан России. Также там он говорит, что полностью признает свою вину и раскаивается. 

Ранее на YouTube появился ролик, на котором комик высказывается про российских офицеров и граждан России. 

После начала частичной мобилизации Гаврилов уехал из России, однако через некоторое время все-таки вернулся обратно. Комика задержали во время его тура по России. Сейчас отменены выступления в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама