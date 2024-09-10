Комика Гаврилова арестовали на 13 суток из-за шуток про граждан России

Нижегородский районный суд арестовал на 13 суток стендап-комика Диму Гаврилова по статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ), об этом 10 сентября пишут в Telegram-канале "Осторожно, новости!".

К новости в канале было закреплено видео с Гавриловым, на котором он извиняется за оскорбительные шутки про граждан России. Также там он говорит, что полностью признает свою вину и раскаивается.

Ранее на YouTube появился ролик, на котором комик высказывается про российских офицеров и граждан России.

После начала частичной мобилизации Гаврилов уехал из России, однако через некоторое время все-таки вернулся обратно. Комика задержали во время его тура по России. Сейчас отменены выступления в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Фото: ЗАКС.Ру