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Новости 14:54

Метро Петербурга в 2023 году заработало больше 59 млрд рублей

фото ЗакС политика Метро Петербурга в 2023 году заработало больше 59 млрд рублей

Петербургский метрополитен опубликовал отчет за 2023 год, в котором есть экономические показатели, об этом 10 сентября пишет MR7.ru со ссылкой на документ.

Согласно данным из документа, доход петербургского метро от перевозки пассажиров в 2023 году вырос на 13%. В общей сложности выручка предприятия за год составила 59,2 млрд рублей. В 2022 году выручка была на 5,8 млрд меньше.

Также в отчете указано, что в 2023 году петербургское метро перевезло 668 млн человек, а суточный объем перевозок составил 1,83 млн человек. Самыми загруженными ветками стали красная и синяя. Меньше всего пассажиров оказалось на оранжевой ветке.

В документе уточняется, что 40% вагонов метро вышли из нормативного срока службы, однако их доля снизилась всего на 5,6%.

Фото: ЗАКС.Ру


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