В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличилась на 20,1 % з-а неделю, сообщили 10 сентября в Роспотребнадзоре. Всего за семь дней зафиксировали 471 тысячу случаев заболевания, превышение среднего показателя по стране наблюдается в 40 регионах.

"16,2 % заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Среди респираторных вирусов преобладающими названы те, что не имеют гриппозную этиологию. В основном, обнаруживаются риновирусы, парагрипп и аденовирусы.

К настоящему времени от гриппа привились 6,5 млн россиян. Всего за прививочную кампанию планируется обеспечить вакциной до 60 % россиян. В группах риска должны быть привиты до 75 % человек.

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