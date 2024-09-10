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Новости 16:29

Трамваи "Чижик" перевезли более 106 млн пассажиров за пять лет

фото ЗакС политика Трамваи "Чижик" перевезли более 106 млн пассажиров за пять лет

За пять лет работы скоростных трамваев "Чижик" их услугами воспользовались более 106 млн пассажиров, сообщили 10 сентября в комитете по инвестициям Петербурга. 

"Скоростные трамваи "Чижик" уже перевезли более 106 миллионов пассажиров, пробежав по Красногвардейскому району Санкт‑Петербурга без малого 10 миллионов километров", — говорится в сообщении комитета.

При реализации проекта "Транспортная концессионная компания реконструировала 14 километров трамвайных путей. Кроме того, в рамках проекта были созданы 40 остановок и закуплены 23 низкопольных трамвая. В комитете заявили, что "Чижик" "дал старт возрождению трамвайного движения в России", показав доступность и комфортность легкорельсового транспорта.

Фото: "Чижик" / "ВКонтакте" (скриншот видео)


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