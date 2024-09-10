Трамваи "Чижик" перевезли более 106 млн пассажиров за пять лет

За пять лет работы скоростных трамваев "Чижик" их услугами воспользовались более 106 млн пассажиров, сообщили 10 сентября в комитете по инвестициям Петербурга.

"Скоростные трамваи "Чижик" уже перевезли более 106 миллионов пассажиров, пробежав по Красногвардейскому району Санкт‑Петербурга без малого 10 миллионов километров", — говорится в сообщении комитета.

При реализации проекта "Транспортная концессионная компания реконструировала 14 километров трамвайных путей. Кроме того, в рамках проекта были созданы 40 остановок и закуплены 23 низкопольных трамвая. В комитете заявили, что "Чижик" "дал старт возрождению трамвайного движения в России", показав доступность и комфортность легкорельсового транспорта.

Фото: "Чижик" / "ВКонтакте" (скриншот видео)