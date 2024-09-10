С января Россельхознадзор нашел некачественную продукцию в 42 точках Петербурга

С начала 2024 года специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора вынесли 42 предостережения компаниям в сфере общепита, говорится в сообщении ведомства. Как следует из текста, речь шла в том числе о кафе с шавермой.

"Нарушения законодательства зафиксированы у ряда кафе, ресторанов, пиццерий и кофеен, продукция которых реализовывается, в том числе, через сервисы заказа еды", — поведали в Россельхознадзоре.

Как сообщается, три предпринимателя, торговавших шавермой, не оформляли ветеринарные сопроводительные документы на сырье. В готовых блюдах были обнаружены небезопасные ингредиенты, отметили в ведомстве.

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