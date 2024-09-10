РКН потратит 59 млрд рублей на обновление блокировки сайтов

Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки в интернете, сообщило 10 сентября издание Forbes. Издание ознакомилось с планами, представленными в федеральном проекте "Инфраструктура кибербезопасности".

Согласно федеральному проекту, к 2030 году планируется модернизировать существующие технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и добавить к ним новые. На это выделят 58,97 млрд рублей.

"В целях модернизации ТСПУ планируется закупка оборудования и ПО, а также расширение возможностей за счет разработки новых и актуализации существующих сигнатур", — цитирует издание описание мероприятий федерального проекта.

Предполагается, что модернизация позволит достичь эффективность ограничения доступа к VPN до уровня 96 %, сообщает издание.

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