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Новости 17:40

РКН потратит 59 млрд рублей на обновление блокировки сайтов

фото ЗакС политика РКН потратит 59 млрд рублей на обновление блокировки сайтов

Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки в интернете, сообщило 10 сентября издание Forbes. Издание ознакомилось с планами, представленными в федеральном проекте "Инфраструктура кибербезопасности".

Согласно федеральному проекту, к 2030 году планируется модернизировать существующие технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и добавить к ним новые. На это выделят 58,97 млрд рублей.

"В целях модернизации ТСПУ планируется закупка оборудования и ПО, а также расширение возможностей за счет разработки новых и актуализации существующих сигнатур", — цитирует издание описание мероприятий федерального проекта.

Предполагается, что модернизация позволит достичь эффективность ограничения доступа к VPN до уровня 96 %, сообщает издание.

Фото: pixabay


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