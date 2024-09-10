Суд оштрафовал "Кинопоиск" по делу о пропаганде педофилиии

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис "Кинопоиск" по делу о пропаганде педофилии (ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ), сообщили 10 сентября в судах общей юрисдикции Москвы. Что именно послужило причиной для возбуждения дела, не сообщается.

По итогам рассмотрения дела сервис оштрафовали на семь миллионов рублей.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей", — говорится в сообщении.

Также во вторник Таганский суд оштрафовал "Кинопоиск" на три миллиона рублей по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ ).

Фото: ЗАКС.Ру