В комтрансе предупредили о перекрытиях общественного транспорта 12 сентября

Торжества в честь 300-летия перенесения мощей Александра Невского скажутся на работе общественного транспорта, предупредили в городском комитете по транспорту. Движение автобусов и троллейбусов изменится с утра до послеполуденного времени в четверг, 12 сентября.

"В связи с проведением 12 сентября мероприятий в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — День Ништадтского мира и Крестного хода от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского вносятся изменения в трассы маршрутов общественного транспорта", — говорится в сообщении комитета.

С 06:00 до 12:30 будут перекрыты Казанская площадь, Казанская улица от Гороховой до Невского проспекта, а также переулок Сергея Тюленина. С 08:00 до 12:30 перекроют улицу Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта. С 09:30 до 13:30 будет недоступен Невский проспект от дома № 175 до площади Александра Невского вместе с самой площадью, а с 10:00 до 12:30 нельзя будет проехать по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского.

Фото: ЗАКС.Ру