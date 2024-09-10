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Новости 20:33

Первый катамаран проекта "Соммерс" вышел на маршрут

фото ЗакС политика Первый катамаран проекта "Соммерс" вышел на маршрут

Первый катамаран проекта "Соммерс" вышел на линию, сообщили 10 сентября в городском комитете по транспорту. Судно "Бастион" будет работать на маршруте вокруг фортов Кронштадта.

Первыми на катамаране прогулялись вице-губернатор Кирилл Поляков и глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. Как сообщается, судно будет курсировать на маршруте между Петербургом и Кронштадтом.

""Бастион" — головное судно серии из 4 экскурсионно-прогулочных катамаранов проекта 04710 "Соммерс", строительство которых ведётся на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе", — отметили в комтрансе.

Сам катамаран обладает мощностью двигателей на уровне 2х220 кВт, его эксплуатационная скорость составляет 20 км/ч. За один раз на нем могут проехать до 147 пассажиров. В салоне предусмотрены кондиционер и мультимедийная система, отмечают в комтрансе.

Фото: "Начальник транспортного цеха" / Telegram


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