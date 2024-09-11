Минувшие сутки стали самыми теплыми за все время наблюдений в Петербурге

Прошедшие сутки 10 сентября установили в Петербурге рекорд по среднесуточной температуре, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Среднесуточная температура воздуха +20,9 гр. превысила вчера рекорд 2019 года сразу на 0,7 гр. и становится вторым значением в истории города с температурой суток выше +20 гр", — написал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом максимальная температура не достигла рекорда для 10 сентября, отметил Колесов. По его словам, прошедший день стал третьим в ряду самых теплых для этой даты. Температура воздуха поднималась во вторник до +26,4 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру