Петербуржец получил год колонии-поселения за удар полицейского вилкой

Смольнинский районный суд огласил приговор петербуржцу по делу об убийстве или причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.119 УК РФ), насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении сотрудника (ст. 319 УК РФ). Как сообщила 11 сентября объединенная пресс-служба судов, Иван Удифанов признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке

Как сообщила судебная пресс-служба, вечером 22 мая Удифанов угрожал ножом официанту в кафе "Белла" на Гончарной улице и высказывал угрозы убийством. Сотрудник заведения воспринял угрозы серьезно.

Позже Удифанов был задержан за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Сотрудник полиции потребовал от него прекратить нарушение общественного порядка, на что якобы услышал оскорбления в ответ.

"Удифанов, с целью воспрепятствования исполнению [полицейского] И. своих должностных обязанностей, используя в качестве оружия столовый прибор — вилку, замахнулся в сторону потерпевшего, высказав при этом угрозу применения насилия, после чего нанес один удар своей левой рукой в область грудной клетки И.", — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Удифанов признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото: ЗАКС.Ру