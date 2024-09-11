Глава Минтруда выступил против выходного 1 сентября

Глава Минтруда Антон Котяков высказался против того, чтобы сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников, передает ТАСС.

"Отнести один из праздников на 1 сентября будет достаточно сложно в рамках существующих процедур. <...> Полноценно выводить этот день из рабочего графика, может быть, не стоит", — заявил министр в интервью информагентству.

По мнению Котякова, сейчас система формирования будничных и праздничных дней "достаточно сбалансирована". Чаще всего, по его словам, возникают вопросы в связи с переносом новогодних и первомайских праздников.

Фото: Telegram-канал "Минтруд России"