Петербург оказался на втором месте по размерам семейных сбережений

Петербург оказался на втором месте в России по количеству семейных сбережений, сообщили 11 сентября "Известия" со ссылкой на исследование проекта ОНФ "За права заемщиков". В среднем уровень сбережений в России составляет 850 тысяч рублей, передает издание.

Среди российских регионов на первом месте по объему сбережений оказались жители Москвы. В среднем одна столичная семья хранит в банках 3,2 млн рублей, или же 100,7 % годового дохода.

В Петербурге величина сбережений составляет в среднем полтора миллиона рублей. Это соответствует 78,2 % от величины усредненного годового дохода. В пятерке лидеров по сбережениям также оказались Калининградская область, Чувашия и Ярославская область.

Фото: ЗАКС.Ру