В Кронштадте обустроили две крупные парковки

На территории Кронштадта построили две крупные автостоянки, сообщили 11 сентября в администрации губернатора Петербурга. Предполагается, что новые парковки позволят сделать кластер "Остров фортов" доступнее для посетителей.

"В Кронштадте завершилось строительство двух крупных городских автостоянок, которые совокупно могут вместить 319 автомобилей. Обе расположены рядом с культурно-историческим кластером "Остров фортов", что увеличивает его доступность для автомобилистов", — говорится в сообщении Смольного.

Обе стоянки расположены на Цитадельской дороге. Первая их них рассчитана 156 мест, она уже принимает автомобилистов в режиме тестовой эксплуатации. Пользователи могут пока парковаться там бесплатно. Вторая парковка рассчитана на 163 автомобиля, она должна будет заработать до конца сентября. Как сообщается, она уже полностью готова, сейчас ведутся работы по ее приемке.

С учетом существующей стоянки на Кронштадтском шоссе количество стоянок в районе увеличится до трех. Ожидается, что в 2025 году на Цитадельском шоссе появится еще одна стоянка, рассчитанная на 198 машин.

Фото: ЗАКС.Ру