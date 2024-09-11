В первой декаде сентября солнце светило 100 часов

Первые 10 дней сентября оказались в этом году самыми солнечными за весь период инструментальных наблюдений в Петербурге, сообщил 11 сентября главный синоптик города Александр Колесов. Предыдущий рекорд держался с 1999 года, следует из его слов.

"В первой декаде этого сентября солнце светило в Санкт-Петербурге 100,1 час, преодолев заветный рубеж в сто часов, и перекрыв самое солнечное начало сентября в 1999 году (96,4 часа)", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что период наблюдения за солнечной активностью в городе составляет 64 года.

Осадков в первой декаде сентября практически не было, исключение составил первый день месяца, когда выпало 5 мм дождя. Сейчас количество осадков в центре города составляет 9 % от нормы. Снижение температуры в городе ожидается к началу третьей декады, уточнил Колесов.

Фото: ЗАКС.Ру