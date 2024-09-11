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В Выборге законсервируют старейший кафедральный собор XV века

фото ЗакС политика В Выборге законсервируют старейший кафедральный собор XV века

Старый кафедральный собор XV века в Выборге начали консервировать и музеефицировать, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

По словам заместителя председателя правительства региона Владимира Цоя, здание постараются сохранить, а после консервации территорию рядом благоустроят: появятся прогулочные дорожки и ограда.

"Именно консервируем с сохранением всех исторических эпох существующей постройки", – сказал Владимир Цой.

Основная задача консервации собора – вывести здание из аварийного состояния. Реставраторы разберут аварийные участки и укрепят их, чтобы состояние собора не ухудшалось.

Фото: скриншот видео пресс-службы администрации Ленобласти


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