Для экс-депутата Пономарева* запросили 14 лет колонии заочно

Прокурор просит суд приговорить экс-депутата Государственной думы Илью Пономарева* к 14 годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма и фейках о ВС РФ, об этом 11 сентября пишет ТАСС.

Также прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда попросил запретить бывшему парламентарию администрировать сайты в течение пяти лет.

Поводом для уголовного дела стали выступления Пономарева* на "Форуме свободной России"** в 2022 году.

Назначенное наказание прокурор просит признать заочным, так как Пономарев* с 2016 года живет в Киеве.

*Минюст внес Илью Пономарева в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

**Минюст внес "Форум свободной России" в список нежелательных организаций на территории РФ, ее деятельность запрещена

Фото: ЗАКС.Ру