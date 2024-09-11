В Петербурге установили 24 камеры для фиксации нарушений правил стоянки

В пяти районах Петербурга установили 24 камеры фото- и видеофиксации, которые автоматически будут фиксировать и отправлять в комитет по транспорту города нарушения правил стоянки и остановки, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Камеры размещены рядом со станциями метрополитена "Спортивная", "Черная речка", "Проспект Ветеранов", "Пролетарская" и рядом с Ладожским вокзалом.

Сейчас комтранс фиксирует нарушения с помощью 59 камер на 23 адресах.

С начала 2024 года после фиксации нарушений с помощью камер было вынесено более 192 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях.

Фото: ЗАКС.Ру