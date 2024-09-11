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Новости 16:48

Две парковки на 319 мест появились в Кронштадте

фото ЗакС политика Две парковки на 319 мест появились в Кронштадте

В Кронштадте появились две большие стоянки около кластера "Остров фортов", которые могут в себя вместить 319 автомобилей, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Сейчас одна из парковок работает в тестовом режиме. До конца сентября в тестовом режиме будет запущена вторая парковка. После проверок час парковки будет стоить 100 рублей.

"Работать они будут в круглосуточном режиме. Автостоянки имеют необходимое оборудование, дающее возможность оплачивать стоянку машин всеми доступными способами: наличными, банковскими картами, QR-кодом", – сказал заместитель председателя комтранса Дмитрий Ваньчков.

Бесплатно на парковке могут оставить машину инвалиды и их сопровождающие, а также бесплатно можно оставить велосипед.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга


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