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Новости 17:17

На ЗСД будут вводить ограничения из-за проезда кортежей во время культурного форума

фото ЗакС политика На ЗСД будут вводить ограничения из-за проезда кортежей во время культурного форума

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге могут вводить дорожные ограничения из-за проведения культурного форума, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе "Магистрали северной столицы" (МСС).

В течение четверга, 12 сентября, на ЗСД могут вводить ограничения из-за проезда участников и гостей культурного форума, а также спецтранспорта. Однако в пресс-службе обещают, что изменения будут кратковременными.

Ограничения будут вводится профильными государственными органами на время проезда кортежей. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.

Также в МСС отметили, что ЗСД является одним из основных способов транспортного обеспечения Санкт-Петербургского культурного форума.

Фото: ЗАКС.Ру


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