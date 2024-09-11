Путин призвал подумать об ограничении поставок стратегического сырья

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки некоторого стратегического сырья из страны можно сократить, такое заявление он сделал 11 сентября на совещании с правительством России.

Речь идет в первую очередь о таком сырье, как титан, никель и уран, отметил президент России.

Также глава государства призвал подумать о сокращении экспорта, однако чтобы это не было в ущерб России. Он также напомнил, что разные недружественные страны ограничили поставки различного сырья, поэтому Россия может ответить тем же самым.

Фото: сайт Кремля