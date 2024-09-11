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Новости 17:46

Путин призвал подумать об ограничении поставок стратегического сырья

фото ЗакС политика Путин призвал подумать об ограничении поставок стратегического сырья

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки некоторого стратегического сырья из страны можно сократить, такое заявление он сделал 11 сентября на совещании с правительством России.

Речь идет в первую очередь о таком сырье, как титан, никель и уран, отметил президент России.

Также глава государства призвал подумать о сокращении экспорта, однако чтобы это не было в ущерб России. Он также напомнил, что разные недружественные страны ограничили поставки различного сырья, поэтому Россия может ответить тем же самым.

Фото: сайт Кремля


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