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Новости 18:17

Аварийные службы ликвидировали разлив нефти в районе проспекта Энгельса

фото ЗакС политика Аварийные службы ликвидировали разлив нефти в районе проспекта Энгельса

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга в Выборгском районе города ликвидировали разлив нефтепродуктов, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Информация о разливе нефтепродуктов в комитет поступила на территории в районе проспекта Энгельса, 150.

Сотрудники экологических служба немедленно выехали на место и подтвердили факт загрязнения. По итогу специалисты устранили разлив нефтепродуктов. В общей сложности собрана была одна тонна нефтеводяной смеси.

Также аварийные службы собрали более 250 килограммов замазученных отходов и произвели обработку сорбентом.

Фото: ЗАКС.Ру


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