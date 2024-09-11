Глава СПЧ считает, что в России нужен всеобщий призыв

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России надо вернуть всеобщий воинский призыв и усилить траты на оборону, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе СПЧ.

Такое заявление Фадеев сделал на юридическом форуме в Белгороде. По мнению главы СПЧ, в России необходимо усилить оборону. Он отметил, что сделать это можно с помощью поднятия расходов и всеобщего призыва.

Он подчеркнул, что сейчас Россия тратит 8% ВВП на оборону, а раньше тратила вообще 3%. Фадеев вспомнил времена СССР, когда на оборону тратили 13% ВВП.

Кроме этого, по мнению Фадеева, каждый должен пройти через армию, независимо от состояния здоровья. "Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию", - цитируется мнение Фадеева в канале СПЧ.

Фото: пресс-служба СПЧ