В Петербурге 12 сентября пройдут небольшие дожди

В Петербурге пройдут небольшие дожди, но тепло пока никуда не денется, об этом 12 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием атмосферного фронта. Из-за этого в городе появится облачность, пойдут дожди, но температура воздуха вновь будет повышаться.

Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 13 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру