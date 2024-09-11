Самолеты из Петербурга в Дубай станут ежедневными с 7 октября

Авиакомпания "Россия" возобновляет прямые полеты из Петербурга в Дубай, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Прямые рейсы из Петербурга в Дубай начнутся с 27 сентября. Они будут выполняться четыре раза в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье. С 7 октября перелеты станут ежедневными.

Во все дни, кроме понедельников, самолет будет вылетать из Пулково в 9:30, а прилетать в аэропорт Аль-Мактум в 16:30. В понедельник самолет будет вылетать в 11:10, а прилетать в в 18:10.

Напомним, что в петербургском аэропорту Пулково пассажиропоток из Китая вырос на 254% за восемь месяцев 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру