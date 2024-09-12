Суд Петербурга отправил под домашний арест ученого ИТМО

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для ученого химико-биологического кластера при ИТМО Владимиру Виноградову по делу о хищении (ч.4 ст.159 УК РФ), об этом 12 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствием было установлено, что Федеральным государственным "Центром стратегического планирования и управления медико-биологическим рисками здоровью" должно было быть проведено изучение эффективности вакцины.

По версии следствия, обвиняемые не собирались проводить работы, закупили подопытных мышей, но не проводили никаких экспериментов. После, усыпив мышей, они составили акты о неэффективности предоставленной им вакцины, а полученные 20 млн рублей оставили себе.

Суд избрал Владимиру Виноградову меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 октября 2024 года.