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Новости 11:46

Беглов вспомнил дело Петра I в День перенесения мощей княза Александра Невского

фото ЗакС политика Беглов вспомнил дело Петра I в День перенесения мощей княза Александра Невского

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В честь этого в четверг, 12 сентября, по Невскому проспекту проходит крестный ход. По словам Беглова, Александр Невский хранит Петербург, а Петр I защитил Северную столицу перенеся мощи в Александро-Невскую лавру.

"Сегодня наш Президент продолжает дело Петра и Святого благоверного князя Александра Невского. Под его руководством мы отражаем вековечную угрозу России с Запада", – добавил Беглов.

В конце градоначальник заявил, что Россия обязательно победит, как когда-то побеждали Петр I и Александр Невский.

фото ЗАКС.Ру


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Беглов Александр Дмитриевич 




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